Liquori vietati: minorenni nei guai per furto e rapina

IL CASOBELLUNO Forse non sapevano come procurarsi quegli alcolici vietati ai minori di 18 anni e hanno pensato di rubarli. Quella deve essere sembrata l'unica via per fare quella cosa da grandi. Potrebbe essere questa la spiegazione dei due colpi tentati da minorenni nello stesso pomeriggio al Kanguro di Via Gregorio XVI, a Belluno. Era sabato e i due ragazzi hanno agito a distanza di due ore. In un caso il giovane è finito nei guai per il tentativo di furto, nell'altro il protagonista è stato denunciato a piede libero per rapina impropria....