Linee elettriche: oltre 400 km controllati in volo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAMPAGNABELLUNO Al via il check up delle linee elettriche: parte oggi da Belluno la campagna di controllo di E-Distribuzione. Saranno 29 i comuni interessati in provincia, per un totale di 442 chilometri di linee e 26 ore di volo. In particolare, l'occhio elettronico batterà palmo a palmo i territori di Alano, Arsiè, Auronzo, Belluno, Borca di Cadore, Cibiana, Cortina, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Lozzo di Cadore, Mel, Pedavena, San Gregorio nelle Alpi, Santo Stefano di Cadore, San Vito, Santa Giustina, Sedico, Seren del...