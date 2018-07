CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIMANASacchetto, ramazza. E un pizzico di olio di gomito. Limana pulisce il mondo. Il suo mondo, che è anche un pezzo del mondo degli altri. Alla fine è questo lo spirito dell'iniziativa di Legambiente: educare alla responsabilità ecologica e rendere qualche angolo di mondo un pochino migliore. Che poi, angolo dopo angolo, si finisce per ampliare le pulizie di primavera ed estenderle sempre di più fino a rendere il mondo un posto migliore in cui vivere. Limana, le sue pulizie, le farà tra qualche mese. Non da sola: insieme agli alunni...