Buono l'afflusso di persone che ieri hanno popolato la piazza principale di Limana durante la 24esima Mostra dell'artigianato e dei vecchi lavori. Artigiani del legno, impagliatori, il gelato preparato come un tempo, conservato nei pozzetti, il miele di ApiDolomiti. Tutti gli stand hanno contribuito ad una coreografia perfetta per una domenica di sole. Il comune del miele, festeggiava il santo patrono, san Valentino. Dopo la camminata solidale organizzata dall'Associazione italiana donatori organi, tessuti e cellule della provincia di Belluno e dalla Pro Loco di Limana di sabato, dopo le premiazioni al concorso di poesia L'amore è... riservato agli studenti della scuola secondaria, ieri il comune era pronto ad accogliere i molti visitatori che sono stati attratti per la molteplicità dell'offerta.

La mattinata si è aperta alle 10.30 con la messa per il santo patrono, San Valentino al termine della quale si è tenuta la consegna del premio parrocchiale San Valentino. Per tutto il giorno dei volontari sono stati a disposizione per il laboratorio Il San Valentino dei bambini. Lo stand gastronomico, a cura della Pro Loco di Limana, ha proposto polenta e trippe preparata dalla trattoria Grisù e polenta e baccalà della trattoria Da Cleto. Immancabili polenta, pastin e formai frit. Alle 14.30 è iniziato l'intrattenimento musicale con gruppi pop rock Purple Haze e Blend della scuola di musica Francesco Sandi di Feltre. Alle 15, per le vie del centro, i presenti hanno potuto godere dello Spettacolo degli sbandieratori e tamburini del quartiere porta Oria del Palio di Feltre. Alle 17 l'estrazione della lotteria di San Valentino nel parcheggio sottostante la chiesa: il primo premio, ovvero un buono da 600 euro di spesa al supermercato Crai Lavanda è andato al biglietto numero 4006. Una giornata ricca di emozioni, insomma, e un'occasione per condividere del tempo libero insieme. Questo era lo scopo dell'amministrazione.

