PORTE APERTE

BELLUNO Sono state le note della Traviata e di Schumann, le musiche di Bonneau e di Pachelbel a scandire, ieri pomeriggio, la rinascita del coordinamento provinciale delle scuole ad indirizzo musicale (Smim). L'evento, cui hanno partecipato sia il Dirigente Scolastico Provinciale Massimiliano Salvador, sia i dirigenti scolastici delle singole scuole in rete o i referenti dell'indirizzo musicale, è stato ospitato al Liceo Renier di Belluno, che è l'unica scuola superiore della rete e che farà da capofila. Ed i diversi intermezzi musicali si sono svolti prima nell'atrio, dove i flauti hanno potuto osservare il distanziamento previsto, poi nella nuova sala teatro dell'Istituto.

SI RIPARTE

A fare gli onori di casa la Dirigente Viola Anesin che ha salutato con favore l'evento: «Era questo il primo obiettivo che mi ero posta quando, un anno fa, sono stata nominata in questa scuola. Ed è un risultato raggiunto grazie al lavoro degli insegnati dell'indirizzo musicale di questa scuola e di tutte le scuole che da oggi entrano a far parte della rete». L'atto che sancisce l'accordo di rete è dello scorso 6 luglio, a dimostrazione di come le scuole abbiano lavorato anche durante il periodo della quarantena; ma ieri è stato organizzata la cerimonia. A Luglio, nella convenzione citata, la scuola secondaria di I Grado parte dell'Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi era ancora citata come «interessata a divenire sede di scuola ad indirizzo musicale». Ed invece ora è entrata a far parte delle rete a tutti gli effetti, dopo che l'indirizzo è stato autorizzato prima dagli Uffici di via Mezzatera e dopo dall'Ufficio Scolastico Regionale di Venezia. A dare il significato della rete è stato Stefano Serra, insegnate al Renier, che ha sottolineato l'importanza del coordinamento fra le scuole, di creare un gruppo di lavoro, di collaborare per l'organizzazione di attività in comune: «E se quest'anno non fosse possibile organizzare un concerto di Natale ha detto Serra ci concentreremo su altre urgenze, non meno importanti: lavorare insieme per monitorare ed uniformare le diverse realtà, collaborare per le proposte didattiche e per l'orientamento».

SINERGIE

E ancora: la costituzione di sinergie e confronti culturali, pedagogici e didattici, «in particolar modo attraverso l'utilizzo condiviso di sedi ed attrezzature degli aderenti e la promozione di corsi di formazione». Lo stesso insegnante ha ricordato poi che alcune zone della provincia di Belluno sono ancora prive di una scuola di I grado ad indirizzo musicale ed ha fatto capire che uno degli impegni della rete è proprio la promozione di questo indirizzo anche dove non esiste. Anzi: questo obiettivo è uno dei punti contenuti nella convenzione sottoscritta dai dodici Istituti: «Apertura e di nuove scuole medie ad indirizzo musicale sul territorio provinciale laddove ne sussistano le condizioni». A fare da capofila, si diceva, il Liceo Renier, che fra i quattro indirizzi ha anche quello musicale. Questo poi l'elenco degli undici Istituti Comprensivi al cui interno una sezione della scuola secondaria di I Grado è ad indirizzo musicale: Istituto Comprensivo (Ic) di Ponte nelle Alpi, Ic Belluno 1, Ic Belluno2, Ic Belluno 3, Ic Sedico-Sospirolo, Ic Limana-Trichiana, Ic Don Orione di Quero, Ic Mel Lentiai, Ic Fonzaso e Lamon, Ic Cortina d'Ampezzo, Ic Feltre. La quota annuale di adesione è stata contenuta in 100 euro, la convenzione ha durata triennale e prevede l'adesione di eventuali nuove istituzioni, cioè di nuove scuola dello stesso indirizzo, che avverrà attraverso una stipula integrativa.

Giovanni Santin

