IL PROGETTO

BELLUNO In classe al mattino; alla radio al mattino e al pomeriggio e alla sera. E poi le repliche. Anche la scuola primaria Romolo Dal Masa di Cavarzano aderisce all'iniziativa nazionale Io leggo perché e in tempo di pandemia e di mascherina che copre la bocca e nasconde buona parte dell'espressività del volto, lo fa puntando sugli occhi. Per questo la settimana di attività incentrate attorno alla lettura si chiamerà Ti dono il mio sguardo e prevede varie azioni tutte tenute insieme dal filo rosso degli occhi e dello sguardo. Moira Bindella, una delle insegnanti che, con il collega Erik Sacco Zirio, ha messo a punto il progetto spiega in cosa consiste: «È un'attività che proponiamo annualmente e per la quale quest'anno punteremo proprio sullo sguardo, perché con l'obbligo di indossare la mascherina esso diventa veicolo privilegiato di comunicazione». E per ribadire l'importanza del tema, le insegnanti indosseranno una maglietta sulla quale hanno fatto stampare i loro occhi e il titolo dell'iniziativa.

IL LAVORO

Ma la settimana che partirà oggi ed accompagnerà i piccoli lettori della Dal Mas sino a sabato 28 novembre, è il risultato di un lungo lavoro preparato che ha impegnato per diverse settimane i 120 alunni delle sei classi della scuola. Ed ognuna di esse ha lavorato secondo le proprie competenze, ma sempre sullo stesso tema. La classe prima su un album illustrato e poi sono stati invitati a disegnare un familiare con la mascherina raffigurato nel momento in cui sta facendo quello che gli piace di più; i piccoli della classe seconda hanno inventato una storia che poi è stata drammatizzata e bagnata da un tè in classe. I bambini delle classe terza sono stati guidati a riflettere sulle diverse tipologie di sguardo. Gli alunni che frequentano la classe quarta sono partiti dall'osservazione di un quadra di Van Gogh, mentre i piccoli-grandi lettori dell'ultima classe hanno assunto il punto di vista degli animali domestici.

IL PROGRAMMA

Fitto il programma, con la possibilità anche di seguire l'intera iniziativa alla radio dell'Istituto (https://www.ictinamerlin.edu.it/merlinonair-webradio/). Ogni giorno una classe. Alla mattina (ore 11) gli insegnanti e i bambini più grandi converseranno in diretta radio, intervistando illustratori e librai e presentando il lavoro delle classi; nel pomeriggio (ore 15) andrà in onda un racconto inedito, creato e registrato dai bambini. La replica dei due appuntamenti della giornata sarà trasmessa alla sera (ore 19).

Giovanni Santin

