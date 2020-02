FORMAZIONE

BELLUNO Dopo la teoria, la pratica. La simulazione di un incidente e la prova di guida in condizioni avverse, il progetto Sicuramente Guida Sicura ha messo 350 ragazzi degli istituti superiori della città a contatto con i pericoli della strada.

L'iniziativa, avviata circa un mese fa con un primo incontro di carattere teorico, è proseguita il 14 e 15 febbraio con una due giorni intensa al piazzale della Epta Costan di Limana con i giovani del Calvi, del Segato, del Leonardo Da Vinci e del Catullo. I ragazzi sono stati divisi in due gruppi: da una parte i patentati e dall'altra i non patentati, suddivisi ulteriormente in sottogruppi. I patentati hanno effettuato durante tutta la mattina quattro prove di guida sicura, con quattro esercizi diversi, ovvero Skid (controllo della stabilità della autovettura con sterzo e controsterzo), prova di frenata, controllo di ingresso ed esecuzione delle curve, controllo della guida.

A supportare gli studenti, quattro istruttori di Guida Sicura con una serie di autovetture e le relative hostess. I non patentati hanno invece incontrato e potuto conoscere meglio le attività svolte dalla Polizia, Polizia Scientifica, Vigili del Fuoco e volontari dell'autoambulanze. Sempre durante la due giorni i ragazzi hanno assistito a una simulazione di incidente, con relativo intervento delle forze presenti, e alla messa in sicurezza del luogo dello scontro con l'estrazione e soccorso di una donna coinvolta nel sinistro simulato con il taglio dell'autovettura, rottura dei cristalli e soccorso fino al caricamento in autoambulanza. Due giornate intensi, insomma, che hanno visto impegnati gli studenti dalle 8.30 alle 12.30.

Il rientro delle scolaresche è stato garantito dalla Dolomitibus, che ha messo a disposizione i mezzi di trasporto. Sicuramente Guida Sicura è un progetto pluriennale nato per trasmettere la cultura della guida sicura ai ragazzi delle classi quinte degli istituti superiori della provincia di Belluno e ideato, promosso e organizzato dal Rotary Club Belluno con Feltre, Cadore Cortina e Spittal, Cag e Ciagi di Borgo Valbelluna e il pilota ed istruttore professionista Andrea Fontana di Ponte nelle Alpi. L'intenzione è quella di coinvolgere diverse migliaia di studenti e lasciare alle nuove generazioni un messaggio legato alla prevenzione e alla consapevolezza dei pericoli legati alla guida, affinchè possano diminuire i numeri di quella strage silenziosa che si consuma ogni anno sulle strade.

Alessia Trentin

