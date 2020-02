LA BATTAGLIA

BELLUNO Nel Consiglio comunale dei punti ritirati all'ultimo momento, un punto chiaro e preciso forse è stato messo. I cittadini di Levego e Sagrogna portano nell'arena di Palazzo Rosso la questione annosa della viabilità e strappano una promessa: Comune e Provincia si impegneranno per la realizzazione della rotatoria, stanziando i fondi entro l'anno.

LA DECISIONE

Anche questa volta, tuttavia, non è stato facile. La petizione popolare presentata in sala consiliare da due cittadini e forte di 350 sottoscrizioni, dopo lunga analisi in sede separata con il sindaco Jacopo Massaro è stata modificata trovando, sembra, tutti d'accordo. Così l'iniziale richiesta della popolazione di ottenere la realizzazione di due rotonde, una all'incrocio tra la strada provinciale e l'ingresso alla parte alta dell'abitato di Levego e una all'incrocio con la zona artigianale dove hanno sede il ristorante De Gusto e Bartolini si è alla risolta con una decisione: la rotatoria da fare, davvero necessaria è solo una. Ma si vada per gradi.

LA PETIZIONE

Giovanni Tomasella e Mauro Coletti, due residenti della zona, sono intervenuti durante la riunione consiliare per presentare la raccolta firme a sostegno della richiesta di maggior sicurezza per la viabilità di Levego. «I cittadini chiedono, per quanto di competenza, la realizzazione urgente di due rotonde si legge nel breve testo -; una all'ingresso di Levego nell'intersezione tra Levego bassa e alta e la provinciale e una a Sagrogna nell'accesso tra la provinciale e la zona artigianale sottostante. Oltre all'iluminazione e alla miglior segnalazione dei passaggi pedonali tra le due rotonde ipotetiche ovvero fronte asilo Marta d'Oro Parco giochi di Sagrogna». E poi via alla lunga colonna di firme di lavoratori dell'area, di genitori dei bambini dell'asilo di Levego e di tanti abitanti.

I PUNTI NERI

«Da una decina di anni conviviamo con questo problema dell'accesso a Levego alta ha spiegato Tomasella alla platea dei consiglieri -, dove ormai abitano un migliaio di persone. L'aumento del traffico lungo la provinciale ha reso la situazione insostenibile, infatti in quel punto si verificano decine di incidenti ogni anno». L'altro punto nero della viabilità della frazione è l'accesso all'area artigianale, poche centinaia di metri verso Ponte. Un incrocio, quello, dove le auto sfrecciano veloci e i mezzi dell'azienda di trasporti con sede lì vicino intasano a tutte le ore il traffico. Due rotatorie risolverebbero il problema rendendo nuovamente fluido il traffico e lasciando tranquilli gli automobilisti. «In questi anni non ci siamo sentiti in nessun modo tutelati le parole di Tomasella -, la nostra sensazione è che nessuno si ricordi mai di questa zona della città».

LA SOLUZIONE

Ragionando, cartina alla mano tracciata in tutta fretta su un foglio con la biro, la soluzione è stata poi modificata. Con il sindaco Massaro i rappresentanti della comunità di Levego si sono confrontati ieri a margine della riunione del Consiglio e, insieme, hanno alla fine optato per una nuova ipotesi. La presenza della rotatoria della futura area artigianale, già in costruzione e posta proprio davanti alle ex scuole elementari, rende oggi quasi superflua una seconda rotatoria all'imbocco con Levego alta dove, piuttosto, potrebbe essere sistemato l'incrocio per renderlo meno pericoloso. Così, alla fine, la chiacchierata si è conclusa con una nuova certezza: l'opera davvero necessaria ora è quella davanti al De Gusto. Si vedrà, il sindaco ne parlerà con la Provincia e poi si tireranno nuovamente le somme. In quanto all'illuminazione, su questo fronte i residenti possono stare tranquilli: l'assessore Biagio Giannone ha assicurato l'investimento di 70 mila euro per 12 punti luce, di cui 4 a fotovoltaico.

Alessia Trentin

