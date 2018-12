Lettera di insulti al pm di Erostrato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Una lettera anonima piena di insulti inviata al sostituto procuratore che indaga su Erostrato. Il pm Simone Marcon è stato preso di mira da un mitomane, che, però forse, non è lo stesso che si nasconde dietro le lettere che hanno tenuto sotto scacco per mesi Cesiomaggiore. Ma è sicuramente qualcuno che ha avuto a che fare con il magistrato, visto che ne conosce l'aspetto fisico: particolari su cui si scaglia con vari epiteti e ingiurie. La lettera è stata recapitata in Procura il 27 dicembre e è diventata oggetto di...