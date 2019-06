Leishmaniosi, malattia tropicale anche tra i monti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PAURABELLUNO Due casi di sospetta Leishmaniosi in altrettanti cani bellunesi a Castion e Canè di Limana. La certezza non c'è ancora perché servirebbero indagini molto costose, a carico dei padroni, con prelievi midollari e linfonodali sugli animali a caccia dei protozoi parassiti, le leishmanie. Ma è sicuro che questi due cani, sempre rimasti in casa o in giardino e mai portati fuori provincia, sono positivi agli anticorpi per la Leishmaniosi. La malattia, che è difficilmente curabile e può colpire anche l'uomo, era diffusa in passato...