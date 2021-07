Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERROGAZIONEBELLUNO «Quanti soldi sono stati ricavati dalla vendita del legname abbattuto da Vaia e come verranno utilizzati?». Il consigliere della Lega Marzio Sovilla chiede spiegazioni a Palazzo Rosso perché, a distanza di due anni e mezzo dalla terribile tempesta, ancora il quadro non è chiaro. «A marzo 2019 il Comune parlava di un piano di recupero del legname in Nevegal e faceva anche una previsione di introiti ricorda il...