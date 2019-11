Legna, il bando non c'è: «Ma io devo scaldarmi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICHIESTABELLUNO A Tassei ci si scalda con la legna dei boschi comunali. Ma il bando, quest'anno, non è ancora arrivato. Giovanni Nanni De Barba è arrivato alla Latteria Valmorel da Tassei, ieri mattina, per prendere parte ai festeggiamenti degli ottant'anni del caseificio e ha preso parola davanti ad una sala piena per raccontare come le istituzioni, anche quelle locali, facciano fatica a comprendere le necessità delle comunità di montagna. Perché Belluno è urbe, città, e le frazioni Piandelmonte-Tassei e Ronce sono montagna...