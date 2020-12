LE VARIAZIONI

BELLUNO Cambiano ancora i mercati cittadini: con il Decreto Natale i banchi saranno ridotti a pochi generi di prima necessità. Dopo la stretta delle scorse settimane e, poi, il quasi ritorno alla normalità con l'ordinanza del sindaco Jacopo Massaro a normare l'organizzazione dei mercati in epoca di Covid, ora per gli ambulanti c'è un nuovo giro di vite. L'istituzione della zona rossa nel periodo delle festività natalizie impone infatti misure restrittive anche al tradizionale appuntamento del sabato in centro storico, a Cavarzano e a Castion. I banchi ci saranno, sì, ma solo quelli con merce considerata di prima necessità dal Decreto ovvero prodotti alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria, piante e fiori. Per tutti gli altri si impone, ancora una volta, il fermo. La nuova ordinanza è stata firmata ieri mattina dal sindaco Jacopo Massaro e detta le regole per le prossime due settimane. Così, nelle giornate di sabato 26 dicembre e di sabato 2 gennaio saranno organizzati solamente i mercati di Cavarzano, Castion, Via Gabelli, Piazza del Mercato e Piazza Duomo, limitatamente ai banchi dei prodotti citati prima; naturalmente sarà assicurato l'appuntamento con il mercato Campagna Amica di Coldiretti nel cortile del Centro Piero Rossi di Piazza Piloni, dove si vendono frutta, verdura, formaggi, miele e uova di provenienza locale. Visto il numero limitato di ambulanti, è prevista anche una riorganizzazione degli spazi: il banco di prodotti alimentari di Piazza Piloni verrà spostato in piazza Duomo, così da lasciare libero il piazzale al posteggio delle auto. Chi potrà continuare a vendere anche il 26 dicembre e il 2 gennaio dovrà, come da ordinanza precedente del sindaco, rispettare tutte le misure di sicurezza come il distanziamento dei clienti, la delimitazione dell'area del banco e l'organizzazione dello spazio con un ingresso e un'uscita divisi, così da non creare assembramenti di persone. Naturalmente la distanza dovrà essere rispettata anche tra banco e banco e i commercianti dovranno stare ben attenti a non trovarsi vicini nemmeno di prima mattina, al momento di scaricare la merce e allestire l'area. Infine guanti e gel igienizzanti dovranno sempre essere messi a disposizione dei clienti. (A.Tr.)

