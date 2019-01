Le trappole della Provincia per i cani del clochard

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Giancarlo Bigi, il clochard trovato senza vita il 18 dicembre scorso, viveva in quella roulotte nel boschetto a Levego. Aveva rifiutato diverse volte le varie soluzioni abitative proposte dal Comune. Così, con la stessa testardaggine anche i suoi cani, rimasti tra quelle roulotte dopo la sua morte, non si fanno prendere e sono ancora lì. Non vogliono lasciare quel posto dove vivono in libertà. Così da giorni la polizia provinciale ha sistemato nell'area delle gabbie per riuscire a catturarli. Ma i cani sono più furbi e...