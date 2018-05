CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE STRATEGIEBELLUNO Cantiere a cielo aperto. L'Alemagna viaggia spedita verso Cortina 2021. A suon di interventi. Sono 38 quelli a cui dovrà sottoporsi la vecchia Statale 51 da qui ai prossimi anni. L'obiettivo è arrivare in formissima per la prova costume, che nel caso della strada per Cortina è la tuta da sci, da indossare entro l'inverno 2020. Non c'è molto tempo, è vero. Ma Anas sta accelerando. Tanto da aver avviato già una decina di cantieri nell'ultimo mese. E tanto da arrivare a 15 interventi attivi e operativi da qui a luglio....