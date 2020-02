IL CONVEGNO

BELLUNO Un unico tema affrontato in tre momenti diversi da più relatori. Il museo diocesano di Feltre organizza per venerdì prossimo, 21 febbraio, un incontro dal titolo Cultura e turismo. L'incontro in programma alle ore 17 nella sala conferenze dello stesso Museo - è articolato appunto in tre momenti e si propone come un momento in cui fare il punto sulle sfide future poste dal turismo. Una proposta rivolta a tutti, ma che ha una particolare attenzione per gli insegnanti e gli operatori turistici. L'appuntamento sarà anche l'occasione per presentare due nuovi strumenti: un video ed un'applicazione. Ad aprire dunque il pomeriggio sarà il contributo di Giuliano Vantaggi, direttore del Consorzio Dmo Dolomiti, con un intervento dedicato proprio al tema Le nuove sfide future del turismo con cui delineerà quali siano il panorama e le prospettive che aspettano il territorio. Seguirà la presentazione del nuovo video che offre anche la ricostruzione in 3D e che, oltre all'italiano, nelle versioni in inglese, tedesco e francese racconta la storia dell'antico palazzo dei vescovi di Feltre: il lavoro è stato curato da monsignor Giacomo Mazzorana, direttore del Museo, e dall'architetto Gloria Manera; all'appuntamento saranno presenti anche le traduttrici che hanno anche prestato la loro voce per il video: Manuela Salton per la versione in inglese, Idea Tarquilla per il tedesco e Isabella Pilo per la parte in francese. Il video, oltre ad essere utilizzato dai visitatori che non parlano italiano, può essere uno strumento didattico per le scuole, un motivo in più per far muovere ed attirare turisti di ogni nazionalità verso il Museo diocesano. Un luogo dove, oltre alle splendide opere esposte, si ammira anche un palazzo straordinario, con una storia che affonda le radici nel primo millennio. L'approccio dedicato alla storia del palazzo e del patrimonio artistico del territorio è sì discorsivo, ma allo stesso tempo anche documentato e scientifico. Infine, ed è questa l'ultima parte prevista dal programma, ci sarà la presentazione da parte di Veronica Menel dell'applicazione izi travel Combinarte dedicata ad alcune opere esposte al Museo. L'incontro è aperto a tutti, ma in particolare agli insegnanti - lingue, lettere, storia, storia dell'arte e religione - e a quanti operano nel campo del turismo: Provincia, Comuni limitrofi, Pro loco, agenzie di viaggi, attività ricettive in genere, organizzatori di eventi, nonché a coloro che operano nel campo della storia e del territorio fra cui guide, accompagnatori, organizzatori di conferenze.

G. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA