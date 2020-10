L'INCONTRO

BELLUNO Verde, case per giovani coppie, agevolazioni nell'acquisto di immobili, connessione con la pianura, un minor consumo del suolo possibile. E la sfida di ripopolare il centro. E', in soldoni, la mappa tracciata ieri nel primo incontro seminariale di approfondimento e partecipazione sui temi affrontati dal Documento Preliminare del Piano di Assetto Territoriale - Pat di Belluno, di cui si conta di avere una prima bozza all'inizio del 2021. Sulla piattaforma Zoom, a parlare de Il Ruolo di Belluno nel quadro della Provincia e della montagna Veneta si sono collegati architetti e rappresentanti delle istituzioni, cittadini, rappresentanti di categoria e anche il presidente Nazionale di Uncem - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, Marco Bussone. A reggere le fila, oltre all'assessore all'urbanistica Franco Frison, anche l'architetto Francesco Sbetti di Venezia capogruppo del raggruppamento professionale di professionisti che sta procedendo alla redazione del Pat. Seguiranno altri cinque appuntamenti, tutti con l'obiettivo di rendere la creazione del nuovo Piano di assetto del territorio, il documento che detterà le caratteristiche della Belluno del futuro, un iter davvero corale e partecipato dalla città. «Per l'inizio dell'anno prossimo contiamo di avere una bozza del Piano ha dichiarato Sbetti , per questo raccoglieremo da qui in avanti le riflessioni di tutti». Ieri, si diceva, qualche riflessione ha permesso di capire la direzione su cui si sta dirigendo il lavoro del gruppo di tecnici. I dati parlano di una demografia che tutto sommato regge grazie a chi si insedia a Belluno arrivando dagli altri comuni della provincia, di un capoluogo che è prima di tutto fatto di servizi e poco di industrie ed è polo di riferimento per scuole, sanità e trasporti, ma su cui c'è da lavorare. «Ambiamo ad essere attrattivi per i giovani ha dichiarato Frison nel suo intervento in apertura del meeting . Nel Pat immaginiamo una Belluno con strutture ricettive di qualità, con servizi adeguati al contesto, con residenzialità di qualità e co-housing sociale con affitti a basso costo e affitti a riscatto che ora sono una realtà quasi assente sul nostro territorio. Vogliamo puntare anche sui riusi temporanei, che significa dare un nuovo uso ad un immobile che ha perso quello originario per cui era stato costruito, questo per agevolare le start up e favorire i luoghi di aggregazione per i giovani». Nel suo intervento il direttore di Ascom Belluno, Luca Dal Poz, ha messo l'accento sul centro storico, dove i residenti sono pochi e tanti, di contro, i negozi chiusi. Riflessioni, queste, su cui si dovrà fare i conti da qui in avanti nella redazione del Pat.

A.Tr.

