LE RSA

BELLUNO Continua l'impegno senza sosta delle case di riposo della provincia di Belluno, che da mesi stanno combattendo con le difficoltà legate alla pandemia. Nonostante screening e tamponi, infatti, il virus è riuscito a penetrare tra le mura in cui vivono le persone più fragili della nostra comunità. Per alcune l'epilogo meno atteso, per altre il contagio è stato meno aggressivo. I parenti degli ospiti non possono entrare a salutare i propri cari e questo è, sicuramente, l'aspetto più doloroso. Continua l'emergenza alla casa di riposo di Quero per il focolaio che ha interessato la struttura due settimane fa. Don Alessio, il giorno dell'Immacolata ha aggiornato i suo parrocchiani, dal momento che la Rsa è parrocchiale: «Purtroppo in questi giorni la casa di riposo ha visto altri tre decessi. Per il resto gli ospiti che sono in struttura sono al momento stabili. Per quanto mi riguarda, pur stando bene, il tampone ha rilevato che sono ancora positivo, per cui dovrò continuare a restare in isolamento». Ancora positivi anche alla casa di riposo di Feltre, gestita da Azienda Feltrina. A Lentiai la situazione sta rientrando, ci sono quattro anziani contagiati nella struttura di Mel. Trichiana ancora Covid free. Alla Maria Gaggia Lante di Belluno un operatore ha scoperto di avere il virus. Attualmente sono 18 i contagiati. Due persone sono decedute nei giorni scorsi, facendo salire a 5 il numero totale. Il personale della Sersa si unisce al dolore dei famigliari e sottolinea: «Ce la stiamo mettendo tutta per contenere il contagio, questa settimana è molto dura, speriamo di avere un miglioramento tangibile già dalla prossima». Alle Marmarole di Pieve Cadore, stando al dato di domenica c'era un solo caso rimasto. Anche alla casa di riposo Giovanni Paolo II di Santo Stefano di Cadore le cose vanno molto meglio: «Il momento difficile è passato spiega Livio Olivotto -, sono quasi tutti negativi». Rimangono ancora positività alla casa di riposo Testolini di Limana e alla Residenza per Anziani Beata Gaetana Sterni di Anuronzo di Cadore tutto si sta normalizzando.

Fe.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA