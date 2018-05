CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE RICERCHEFELTRINO Minorenne scompare dalla comunità: cercata per tutta la notte nel Feltrino, ma lei era già a Roma. Fortunatamente è durata poche ore e ha avuto un lieto fine la scomparsa di una 15enne ospite di una casa educativa del Feltrino. Le ricerche della ragazzina sono andate avanti per tutta la notte fino a che ieri pomeriggio è arrivata la notizia del suo ritrovamento in stazione Termini. Forse la giovane aveva deciso di tornare a casa, nella sua città natale, dalla sua famiglia, visto che è originaria del sud...