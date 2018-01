CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PROSPETTIVEBELLUNO Puntano ad aumentare il numero di soci e le piste ciclabili, ad affiliare alla mobilità green sempre più persone, soprattutto bambini. E hanno qualche suggerimento da dare al sindaco Jacopo Massaro. Via Visome, per esempio, potrebbe diventare a senso unico. Gli Amici della Bicicletta di Belluno hanno aperto l'anno carichi di entusiasmo. «Vorremmo cercare di essere più presenti in città spiega il portavoce Pierluigi Trevisan, riassumendo idee e intenzioni uscite dal direttivo di mercoledì -, per esempio con...