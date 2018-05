CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PROPOSTEBELLUNO Ci saranno lezioni di lupo nelle scuole. Perché i bambini imparino, fin da piccoli, la convivenza. Ci saranno tecnici a sostegno degli allevatori perché non si sentano soli e ci sarà informazione ai turisti. Il ritorno del lupo è un processo che non si ferma, dunque si può solo mettersi comodi e aspettare. Dalle esperienze del Parco Nazionale dello Stelvio in provincia di Trento e del Parco Nazionale Appennino Toscano ieri sera, nel convegno in sala Bianchi, è emerso questo. I relatori arrivati da fuori provincia hanno...