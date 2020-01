FELTRE

Dai primi alpini del 1872 a quelli di oggi. Un viaggio, attraverso la storia delle Penne nere, con la sezione Ana di Feltre, quello che si è tenuto nei giorni scorsi nell'aula magna della scuola media Rocca. Nell'ambito del progetto d'Istituto Conosci la tua vallata uditori d'occasione sono stati i ragazzi delle classi terze. A raccontare la Storia degli Alpini ed eventi bellici nel Feltrino sono stati il vicepresidente della sezione Ana di Feltre, Nicola Mione, e Riccardo De Cecco, rispettivamente Capo gruppo e vice capogruppo del Gruppo cittadino M. Cauriol.

Spaziando dalle prime truppe del Corpo degli Alpini, fondato dal generale Perrucchetti durante il Regno d'Italia nel 1872, è stata evidenziata l'evoluzione del più antico Corpo di fanteria da montagna attivo nel mondo. «Già combattenti nelle guerre coloniali, gli Alpini furono protagonisti di epiche battaglie nella prima guerra mondiale hanno spiegato ai ragazzi i due relatori impiegati con l'Armir nel secondo conflitto, distinguendosi con sacrificio e spirito del dovere, come testimoniano le medaglie d'oro del Labaro. In tempi più recenti hanno partecipato a diverse missioni all'estero in operazioni a supporto di profughi e di popolazioni colpite dalla guerra, con l'obiettivo della sicurezza internazionale, come nei Balcani, in Iraq, in Afghanistan».

Ma cosa significa essere alpini oggi? «Gli Alpini sono uniti nell'Ana, associazione nata nel 1919, che conta 80 sezioni in Italia hanno spiegato Mione e De Cecco agli alunni della scuola Tenaci volontari negli interventi operativi necessari per le comunità locali, presenti in innumerevoli manifestazioni, dalle adunate, alle commemorazioni dei caduti, agli incontri culturali, alla collaborazione in attività formative nelle scuole e agli impegni sportivi». «Siamo molto contenti di questo incontro ha spiegato la docente Vania Lirussi Gli alpini hanno voluto sottolineare l'importanza del volontariato, del dare gratuitamente per il bene dell'altro. Uno straordinario messaggio per i nostri alunni, che hanno avuto l'opportunità di approfondire degli argomenti di studio, di ottenere delle informazioni relative ad una fondamentale associazione operante nel territorio, e soprattutto di cogliere i valori che ne sono alla base».

