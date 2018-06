Le oscenità alla finestra gli costano 10mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Si masturba di fronte alla vicina puntando la pila alle parti intime per far vedere meglio la scena. Questa volta però non ha avuto scampo il 68enne, pensionato bellunese, che è stato colto in flagranza dagli agenti della squadra Volanti della Questura. Il vizietto è costato caro al pensionato: la polizia giovedì gli ha notificato un verbale di contestazione per gli atti osceni che prevede il pagamento di una sanzione di 10mila euro. Il reato infatti è stato depenalizzato: ha come conseguenza un procedimento penale solo se...