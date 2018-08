«Le Ortopedie dell'Usl 1 tra le migliori del Veneto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PRECISAZIONEBELLUNO In difesa delle sue Ortopedie, snocciolando i numeri relativi alla tempestività di intervento delle fratture all'anca. «Tra il primo giugno 2017 e il 31 maggio 2018 l'ospedale di Feltre ha una percentuale del 95% di persone anziane trattate entro 2 giorni dalla frattura ed è il secondo miglior risultato in Veneto, seguito dall'Ospedale di Belluno con il 92%, terzo in Veneto. L'Ortopedia di Agordo ha una percentuale di 82% di persone operate entro due giorni dalla frattura, comunque molto al di sopra del valore...