LE OPPORTUNITA'

BELLUNO «Il mondo dell'impresa bellunese ha dimostrato di essere pronto a giocare la sua partita sul territorio e per il territorio. Per questo voglio ringraziare, in particolare, tutti quegli imprenditori e sono stati centinaia - che hanno partecipato al doppio appuntamento di Confindustria Belluno Dolomiti. Tutti insieme abbiamo lanciato un segnale importante alla comunità e alle Istituzioni».

All'indomani dell'inaugurazione della nuovo Hub veneto delle Dolomiti della Luiss Business School a palazzo Bembo e dell'Assemblea Generale in Teatro comunale, la presidente dell'Associazione Lorraine Berton tira le somme.

«La forte partecipazione che abbiamo registrato martedì significa che c'è voglia di futuro, ma soprattutto che noi imprenditori abbiamo progetti chiari per il nostro territorio e che vogliamo essere ascoltati. Anche per questo ringrazio i relatori che hanno partecipato alla Tavola rotonda su Olimpiadi e Grandi eventi. Giovanni Malagò, Luca Zaia, Alessandro Benetton, Giampietro Ghedina, Antonio Rossi, non si sono tirati indietro, dando concretezza alla loro presenza».

Quanto a Luiss Business School, Berton ricorda come la macchina organizzativa stia lavorando a pieno regime per iniziare con i primi corsi in primavera: «Un dispiegamento di forze enorme, reso possibile grazie al coordinamento di Luiss Business School e del prezioso supporto del direttore generale della Luiss Giovanni Lo Storto, a cui va il mio grazie. È stato un alleato fondamentale nella sfida che stiamo portando avanti sul fronte delle competenze».

«Un ringraziamento speciale va infine al nostro presidente Vincenzo Boccia e al presidente Luiss Business School Luigi Abete, che si sono messi a completa disposizione del nostro territorio. Il loro è stato un grandissimo segnale di ascolto e condivisione», rimarca Berton.

«La massiccia partecipazione alla giornata del 28 ci dà ancora maggiore energia per andare avanti all'insegna della formazione, della responsabilità sociale e dello sviluppo sostenibile, per consentire ai bellunesi imprese e persone di rimanere sul territorio, di vivere bene e creare benessere», prosegue Berton.

© RIPRODUZIONE RISERVATA