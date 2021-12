LE ONOREFICENZE

BELLUNO Undici Cavalieri e un Ufficiale. È tempo di onorificenze e lunedì prossimo, 13 dicembre, alle ore 17,30, nella sede della Prefettura di Belluno saranno consegnate quelle dell'Ordine Al merito della Repubblica Italiana. L'elenco fornito dalla stessa Prefettura si apre con il nome dl prossimo ufficiale che sarà Lilia Fredella, già questore di Belluno e dallo scorso ottobre trasferita nel pari ufficio di La Spezia, in Liguria. Nel suo servizio a Belluno Fredella, primo questore donne in città, si era fra l'altro distinta per il grande impulso anche alla campagna Questo non è amore in provincia. E per lei il ritorno in città è senz'altro particolare, perché nei saloni del Palazzo dei Rettori riceverà una delle onorificenze più importanti insigni dalla Repubblica Italiana. Molto più corposo, si diceva, l'elenco delle persone che da lunedì prossimo saranno invece insignite del titolo di Cavaliere. Ecco i loro nomi: tenente colonnello Aldo Tomada, Comandante del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Belluno; maggiore Alessandro Caputo, Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Belluno; luogotenente carica speciale Alberto Cominelli, già Comandante del Nucleo Operativo e Radio Mobile della Compagnia Carabinieri di Feltre; maresciallo maggiore Stefano Cosul Cuffaro, Comandante della stazione Carabinieri di Venezia; maresciallo capo Marco Decò, Comandante della stazione Carabinieri di Sedico; maresciallo maggiore Francesco Evangelisti, Comandante della stazione Carabinieri di Auronzo di Cadore; maresciallo maggiore Giuseppe Misuraca, Comandante del Nucleo Comando Compagnia di Cortina d'Ampezzo; luogotenente carica speciale Mauro Sforzin, Comandante del Nucleo Comando Compagnia di Feltre; maresciallo capo Marco Sommacal, in servizio presso il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Belluno; maresciallo capo Agostino Trasforini, Comandante in sede vacante della stazione Carabinieri di Falcade; Maurizio Vecchio, già in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Feltre. Solo pochi giorni fa, sempre in Prefettura, erano stati consegnati altri riconoscimenti, le Stelle al merito del lavoro. Questi i nomi dei 17 premiati: Maria Grazia Ben, Oscar Carniel, Oscar Casaril, Kamal Chergui, Renzo Corso, Luigi Corte Metto, Ernesto De Biasi, Arcangelo Rocco De Vitis, Antonio Adriano Fattor, Valentina Fedon, Pio Lorenzet, Maurizio Raveane, Ines Smaniotto, Massimo Sommacal, Fabrizio Zampolli, Paolo Zucco.

Giovanni Santin

