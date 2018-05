«Le nuove telecamere? Potevano risponderci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICABELLUNO Via il guanto di velluto, ora si sfodera il pugno di ferro. Sulla videosorveglianza l'opposizione di Palazzo Rosso non farà sconti. Almeno, promette di non farli e di voler andare a fondo nella questione, il consigliere Franco Roccon. L'annuncio a mezzo stampa del sindaco Jacopo Massaro sulle nuove telecamere in arrivo in città ha fatto saltare la mosca al naso al capogruppo di Civiltà Bellunese. «Quelle dichiarazioni sono state una sberla a noi consiglieri di minoranza commenta -, perché a marzo abbiamo presentato...