BELLUNO Direttori freschi di nomina all'Usl 1 Dolomiti. Cambio dei vertici allo Spisal di Belluno e al Dipartimento Strutturale area specialistica. La delibera firmata dal direttore generale Adriano Rasi Caldogno porta la firma di ieri e i nomi di Rodolfo Muzzolon per l'area specialistica e di Gianfranco Albertin per lo Spisal.

Muzzolon, già direttore dell'Unità operativa complesso di Pneumologia a seguito del pensionamento di Ermenegildo Francavilla, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nell'86, quindi la specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'apparato respiratorio. Ha prestato servizio continuativamente dal 1993 presso l'Unità Operativa di Pneumologia dell'ospedale di Belluno, con diversi incarichi, approfondendo in particolare le tematiche di Fisiopatologia respiratoria ed Endoscopia respiratoria. Dal 2012 è direttore dell'Uoc di Pneumologia del San Martino. Nel 2017 e nel 2018 è stato presidente regionale dell'Associazione Italiana Pneumologi ospedalieri. E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche, alcune su riviste di rilievo internazionale.

Albertin, classe 1963 e originario di Torino, si è laureato in Medicina e Chirurgia a Padova, dove si è specializzato in Medicina del Lavoro. Dal maggio 1997, per due anni, è stato dirigente medico di I livello dell'Uos Spisal del Dipartimento di Prevenzione della ex Usl 2 di Feltre, con incarico di responsabile del servizio. Dal 1999 ad oggi presta servizio alla ex Usl 17, ora Usl 6 Euganea, in qualità di dirigente medico di I livello dello Spisal. Agli impegni ha aggiunto, dal primo settembre 2018, l'incarico temporaneo di direzione dell'Uos Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale. Soddisfatto per la nomina il dg. A distanza di pochi mesi dalla cessazione per pensionamento della dottoressa Daniela Marcolina è stato conferito ad un professionista di elevato profilo l'incarico di direttore dello Spisal commenta Rasi Caldogno-, servizio che si occupa in via prioritaria della prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro e del miglioramento del benessere dei lavoratori, attraverso azioni di vigilanza, assistenza, formazione e promuovendo nelle aziende una cultura orientata allo sviluppo della sicurezza e della salute.

