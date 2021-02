IL PROGETTO

BELLUNO Scuola Valeriano di Castion più sicura e a prova di sisma, a partire da settembre. Via libera al progetto definitivo per i lavori di messa in sicurezza sismica della elementare, il cantiere partirà non appena le aule si svuoteranno dai bambini e dagli insegnanti. Andranno avanti tutta l'estate per concludersi, queste almeno sono le speranze dell'Amministrazione, con il ritorno in classe di settembre. Dopo un iter passato, anche, per l'approvazione da parte della Soprintendenza e dopo aver ottenuto il parere preventivo favorevole del Genio Civile di Belluno sul finire dello scorso anno, il passaggio in giunta di ieri pomeriggio ha segnato la parola fine al percorso. Da qui si inizia a ragionare sull'affidamento dei lavori alla ditta e sulle tempistiche. Ne è soddisfatto l'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Biagio Giannone.

«Stiamo portando avanti un buon lavoro per rendere adeguate e sicure le nostre scuole cittadine commenta - e mano a mano che proseguiamo alziamo sempre di più il livello di sicurezza degli edifici». nell'ultima classificazione della Regione Veneto Belluno risulta per così dire peggiorata, sul fronte del rischio sismico; di conseguenza anche le strutture vanno adeguate. Il lavoro a Castion è reso possibile grazie ad un fondo del Ministero dell'Istruzione, costerà 817.541 euro e la cifra sarà interamente coperta dal contributo, senza nessuna spesa a carico delle casse comunali. Consisterà in un rafforzamento generale dell'edificio, per migliorarne la tenuta in caso di sisma. L'iter, si diceva, non è iniziato proprio l'altro giorno. Risale all'ottobre del 2016 l'approvazione del progetto, poi finanziato il 10 marzo 2020 dal Ministero. Ad agosto il Comune ha affidato l'incarico alla ditta +MA per la campagna di indagini conoscitive sui materiali e sulle strutture, azione necessaria per la successiva redazione del progetto definitivo esecutivo. È intervenuto il geologo Federico Tonet e infine è stato affidato all'ingegner Beniamino Olivier il progetto definitivo. «Insomma abbiamo i progetti e tutte le autorizzazioni per i lavori spiega ancora Giannone -, partiremo con le scuole chiuse. Allo stesso modo procederemo per il nido comunale Piccolo Girasole, dove l'investimento previsto è di circa 250 mila euro». (A.Tr.)

