LE CUREBELLUNO Il caso bellunese finisce alla Camera. L'ex grillino Raffaele Trano, nel gruppo misto con Alternativa e membro della commissione Bilancio della Camera, ha portato a Roma l'esempio virtuoso delle Dolomiti per quanto riguarda la lotta al coronavirus. «Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Belluno (Renzo Scaggiante, ndr) dove i ricoverati in gravi condizioni per covid sono pochissimi ha raccontato Trano...