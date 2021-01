LE CRITICHE

BELLUNO Anche questa volta non hanno fatto sconti. Le forze di centro destra sempre più unite contro l'amministrazione Massaro affondano il colpo su tutta la politica degli ultimi quattro anni. «La città ha bisogno di cambiamento e di aria fresca», dichiara il consigliere di Obiettivo Belluno Fratelli d'Italia, Raffaele Addamiano. Insomma, anche questa volta non si salva niente. Addamiano, Paolo Gamba di Belluno è di tutti, Franco Roccon di Civiltà bellunese Liga Veneta, Luciano Da Pian della Lega e Francesco Pingitore del Patto Belluno Dolomiti bocciano in toto l'azione del sindaco Jacopo Massaro e della sua giunta e non fanno sconti nonostante il Covid abbia messo il freno a mano a tante iniziative. Il responso è uno e chiaro: il centro destra del capoluogo è unito oggi più che mai, le idee sono comuni, il fronte compatto. È quanto emerso nella conferenza stampa congiunta, svolta online, di ieri mattina indetta dai capigruppo di opposizione ad esclusione del Partito Democratico.

I TEMI CALDI

Tanti i temi toccati, dalla grande questione di InLab (laboratorio di formazione al Bembo), sollevata circa un anno fa dalla minoranza, alle opere pubbliche, ai cantieri della rigenerazione urbana fino al Nevegal e agli aiuti alle categorie economiche colpite dalla crisi legata alla pandemia. Troppo poco decisa, scarsamente incisiva e comunque fallimentare risulta, al gruppo, la politica di Massaro. Il tema di InLab, su cui la minoranza aveva gridato allo scandalo, arriva solo alla fine della conferenza stampa. Eppure sembra che le cose da dire siano tante, si accenna e si ipotizza, i consiglieri non vogliono rivolgersi alla giustizia ma auspicano che chi di dovere vada a fondo. «Perche non ci siamo rivolti alla Procura della Repubblica? Perchè volevamo solo far capire alla comunità che ci sono situazioni rispetto alle quali non possiamo restare indifferenti spiega Gamba -. Non siamo giustizieri, ma questa vicenda dà l'idea di scarsa trasparenza e di mancanza di rispetto verso le istituzioni». «Certi consigli comunali sono stati seguiti dalla Procura aggiunge Roccon -, la giustizia ha un suo corso regolare e forse si sta già interessando di questo. Se c'è stato o meno reato saranno gli altri a stabilirlo». Vengono rimarcate le carenze del Piano neve emerse con l'ultima grande nevicata e si parla di una maggioranza divisa, dove non mancano i mal di pancia e chi attende con impazienza la fine del mandato di Massaro. «Ci apprestiamo ad affrontare un semestre molto faticoso le parole di Da Pian, ma non vedo politiche di aiuto per le attività, in grado di rilanciare la città. Parliamo del Parco di Lambioi? Si continua a voler investire in un'ansa dove si sa che il Piave esonda. Non era meglio rifare i muraglioni e basta? E i ritardi nella riapertura della biblioteca? E la mancanza totale di progetti sulla viabilità?». Ancora una volta si punta il dito contro la mancanza di un disegno complessivo di città. Una critica su cui la minoranza si è già soffermata in passato. «In nove anni si potevano fare tante cose fa eco, amareggiato, Pingitore -, invece non è stata conclusa nemmeno un'opera pubblica. Nemmeno i cittadini vengono ascoltati, altrimenti cosa si potrebbe dire della petizione contro il parcheggio selvaggio in piazza Duomo? È caduta nel vuoto».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA