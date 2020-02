LE CONDIZIONI

BELLUNO Non era allerta incendi. Ma il mix micidiale di condizioni meteo, vento di Fohen che nei giorni scorsi ha fatto danni, e siccità hanno di fatto innescato una situazione esplosiva.

L'ANALISI

«Questo mese è risultato molto mite e siccitoso - ha detto l'Arpav nell'analisi di gennaio -. Quest'anno si è dimostrato molto anomalo, con precipitazioni praticamente assenti, temperature quasi sempre più alte del normale e ben 26 giorni di bel tempo. Per ritrovare un mese di gennaio simile, cioè sia molto mite, sia siccitoso, bisogna risalire al 1983. Le precipitazioni totali mensili sono state quasi assenti, generalmente inferiori a 10 mm».

LA PERICOLOSITÀ

Una decina di giorni fa la Direzione della Protezione Civile della Regione del Veneto aveva dichiarato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi ma solo nelle province di Verona e Vicenza. «Viste le condizioni meteo-climatiche - diceva la Regione - e vegetazionali, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutti i territori comunali a rischio delle province di Verona e Vicenza. Fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate, e comunque entro la distanza di cento metri dai medesimi terreni».

PAZZO METEO

«Andiamo a chiudere - conferma il meteorologo Thierry Robert-Luciani, dall'Ufficio Meteorologia Alpina e Climatologia Arpav del Centro Valanghe di Arabba - un trimestre con pochissime precipitazioni, quasi di assenza di neve in montagna. In alta quota ci siamo salvati solo grazie alle precipitazioni di novembre, ma le prealpi pagano dazio». E sulle raffiche che nei giorni scorsi non hanno dato pace e hanno causato danni: «Non hanno niente a che vedere con Vaia sono situazioni diverse - spiega Thierry Robert-Luciani, che fu il previsore di Vaia - sono raffiche di Fohen: ma ora c'è una sensibilità particolare legata al post Vaia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA