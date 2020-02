SENSIBILIZZAZIONE

BELLUNO Dopo il successo dei tre pranzi solidali e della campagna natalizia, ideati per sensibilizzare la cittadinanza alla tematica dello spreco alimentare e per raccogliere cibo e fondi da destinare alla mensa Il pane quotidiano di Feltre, i protagonisti del Community change makers sono ora pronti ad inaugurare una nuova iniziativa solidale di raccolta fondi.

«Si tratta - spiegano gli organizzatori - di un rinnovato invito a sensibilizzare contro l'utilizzo della plastica. È questo l'intento della nuova azione solidale intrapresa nell'ambito del progetto Community change makers, promosso dal Comitato d'intesa, Csv Belluno, e finanziato da Agenzia nazionale per i giovani grazie al programma European Solidarity Corps». Al centro dell'inedita campagna ci saranno un centinaio di Borse solidali, veri e propri accessori di cotone con il logo del progetto, ideati dai giovani volontari, il cui ricavato andrà a sostenere, ancora una volta, le attività della mensa feltrina. Oggetti pensate con uno scopo ben preciso: sensibilizzare la cittadinanza a ridurre l'utilizzo delle buste di plastica e a sostituire i sacchetti della spesa mono uso con le shopper ecologiche e riutilizzabili, appunto come queste.

«Un gadget non soltanto sostenibile - proseguono gli organizzatori - ma anche solidale. Le borse sono ad offerta libera; si consiglia, tuttavia, di contribuire con un minimo di 5 euro. È possibile riservare una o più borse inviando un'email all'indirizzo europa@csvbelluno.it».

