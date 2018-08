LE ASSEGNAZIONI BELLUNO In provincia di Belluno arriveranno quattro presidi provenienti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ASSEGNAZIONIBELLUNO In provincia di Belluno arriveranno quattro presidi provenienti da un altro territorio provinciale. A loro, assieme ad altri undici già in servizio nel Bellunese, sarà affidata una scuola in reggenza, ovvero, oltre a quella dove sono titolari, dovranno guidare anche un altro istituto.MANCA IL TIMBROL'elenco è trapelato ieri e, anche se non ha ancora il timbro dell'ufficialità una volta approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale, la lista dei dirigenti scolatici della provincia di Belluno che quest'anno avranno...