Lavoro precario e decreto dignità: «Un danno per dipendenti e ditte»

LA POLEMICABelluno «Il decreto Legge dignità, così come è uscito dal Consiglio dei Ministri, porterà un danno rilevante al mercato del lavoro»: il deputato di Forza Italia, Dario Bond, non ha dubbi. I suoi presagi sono neri e la sua è una bocciatura senza ripensamenti, al provvedimento che rivede alcune norme in materia occupazionale. «L'idea di contrastare l'eccessiva precarietà è giusta, ma lo si è fatto nel modo sbagliato, andando a toccare i temi scorretti - spiega -. La precarietà oggi non è tanto nei contratti a termine o...