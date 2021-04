Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NUMERIBELLUNO L'unica con segno più. Belluno è la sola provincia del Veneto a non essere andata in rosso nei contratti ai dipendenti nel settore privato (rispetto al 2020) nei primi tre mesi dell'anno. Anzi. Con un saldo positivo di 105 posti di lavoro può fregiarsi di un più dieci percento rispetto al passato. I numeri elaborati da Veneto Lavoro dicono che nei primi tre mesi dell'anno a Belluno non è andata poi così male....