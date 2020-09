LA CERIMONIA

BELLUNO Massimiliano Salvador, dallo scorso dicembre nuovo Dirigente Scolastico Provinciale, è pronto all'avvio del nuovo anno di scuola. E per farlo sarà alla sede dell'Istituto Comprensivo di Quero Vas. Con lui il punto sulla scuola bellunese alla vigilia della riapertura. Un anno particolare: non solo per l'emergenza Covid, ma ancor prima per la questione delle Graduatorie provinciali per i supplenti (Gps), un tema che interessa tutte le province.

A che punto è l'Ufficio di Belluno?

«Le Gps vengono utilizzate per le supplenze e noi siamo già operativi in questo senso. Anche perché le altre graduatorie, quelle ad esaurimento, sono appunto esaurite salvo per una classe di concorso ciascuna all'Infanzia, alle scuole superiori di I Grado e a quelle di II Grado. Contiamo comunque di chiudere questa fase entro sabato 19 settembre. Poi le ore rimaste scoperte per coprire i posti residui verranno restituite alle scuole che provvederanno in prima persona».

È inevitabile in questo contesto parlare dell'organico dell'Ufficio da lei guidato che è, ormai cronicamente, al di sotto delle necessità.

«È vero, non è un tema nuovo. La pianta organica prevede venti posti, ma al momento solo 7 sono occupati da figure ministeriali, cioè di ruolo: quindi siamo scoperti per il 65%; poi abbiamo altre 14 persone che sono personale della scuola utilizzato qui di anno in anno. Ma non sono fissi e senza questa condizione è difficile lavorare e programmare. Visto il prolungarsi della situazione, non si può certo dire che si tratti di un'emergenza, ma appunto di situazione cronica. Il problema è che da una parte il personale che ha cessato dal servizio non è stato sostituito, dall'altro che non ci sono concorsi né risorse per l'immissione in ruolo di nuove figure».

Un anno che si apre comunque senza che siano state soddisfatte tutte le richieste delle scuole di materiale aggiuntivo: banchi, moduli, tensostrutture...

«Le scuole hanno dichiarato i loro fabbisogni in termini di personale, di materiale e di spazi. Per quanto riguarda il materiale, cioè banchi e sedie, una nota ministeriale di domenica scorsa ci ha informato che in Veneto essi verranno consegnati nel periodo compreso fra il 7 ed il 15 settembre e per la provincia di Belluno, ancora più precisamente, la consegna prevista, così dice la nota arrivata dal Ministero, è fissata per domani primo giorno di scuola. Ed io ho avvisato gli enti competenti: la Provincia per quanto riguarda gli Istituti Superiori, e i Comuni per gli Istituti Comprensivi. Una partita diversa è quella dei moduli prefabbricati da trasformare in aule richiesti alla Provincia dal Liceo Galilei, Licei Renier e Istituto Calvi: in questo caso, così come per le tensostrutture per coprire alcuni spazi esterni a Catullo, Segato e lo stesso Galilei, la consegna è in calendario per ottobre».

Poi, come emerso in maniera evidente durante la quarantena, c'è il problema della connessione ad internet.

«Esiste un progetto che prevede il potenziamento della digitalizzazione per garantire la presenza della fibra, quindi la connessione veloce, in tutte le scuole. Il progetto è del 2019 ed è seguito da Regione e Provincia e dovrebbe avvalersi dei Fondi dei Comuni Confinanti».

Quanto hanno influito le incertezze a livello governativo, con indicazioni non sempre coerenti, sulla difficoltà di ripartire?

«Certo, hanno influito in maniera importante. Anche se non me la sento di addossare colpe e responsabilità, perché la gestione è stata ed è veramente complessa».

In tutto questo i Dirigenti Scolastici hanno lavorato per garantire l'apertura.

«Una parola di ringraziamento e di plauso va spesa proprio per loro: infatti durante il periodo della quarantena e nel corso dei mesi estivi sono stati loro i soldati in trincea del sistema scolastico, sempre al fronte per affrontare e risolvere i mille problemi che si sono presentati».

Dal suo Ufficio, pur nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole, ha notizia di scuole che non sono state in grado di risolvere la carenza di spazi per garantire il rispetto delle norme anti-Covid?

«Lo scientifico Galilei, purtroppo, sarà costretto alla rotazione di alcune classi che alterneranno lezioni in presenza e a distanza fino a quando non arriveranno i moduli. L'Istituto Catullo invece è riuscito a trovare spazi nuovi utilizzando alcune stanze della vicina parrocchia di Loreto. Il problema che rimane sul tappeto è quello del Cpia (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti) che non ha una sua sede e che è ospitato in un'ala della scuola secondaria di I Grado Nievo, Ma qui è il Comune di Belluno a dover trovare una soluzione».

