LAVORO(dt) Domanda e offerta si incontrano. E qualcuno trova un'occupazione. Anche a Belluno. L'iniziativa si chiama IncontraLavoro ed è ormai una tradizione: una giornata di recruiting promossa da Regione e Veneto Lavoro, in collaborazione con i Centri per l'impiego e Almalaurea. Le aziende si fanno avanti e chiedono informazioni sui profili disponibili; i disoccupati, da parte loro, si promuovono e cercano di capire dove può esserci qualche possibilità di lavoro. Descriverlo come una sorta di speed date sarebbe eccessivo. Ma la modalità...