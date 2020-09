LAVORO

BELLUNO Se non bastano le parole e le impressioni, a descrivere le difficoltà del settore turistico, ci sono anche i numeri. Quelli sull'occupazione, in particolare, raccontano di una provincia che ha pagato un prezzo carissimo al coronavirus. E sul futuro a regnare è soltanto l'incertezza. Anche dal punto di vista occupazionale. Proprio rimanendo sul fronte del lavoro, infatti, sono state ristorazione e attività turistiche a pagare il prezzo più alto, nei primi sei mesi dell'anno. Il mercato del lavoro, che nei comparti di accoglienza e ristorazione fa largo ricorso ai contratti a tempo determinato, si è ristretto più di ogni altro settore. Il blocco dei licenziamenti (con la contestuale estensione della cassa integrazione) ha infatti impedito a molti altri posti di lavoro di essere stritolati. Anche se, secondo qualcuno, il problema potrebbe ripresentarsi in tutta la sua brutalità non appena decadrà la misura del governo che blocca i licenziamenti ed impone la cassa integrazione.

I NUMERI

A mettere nero su bianco i numeri che potrebbero anticipare un autunno di grandi difficoltà è il report di Veneto Lavoro. Che racconta come le opportunità (inteso come differenza tra assunzioni e cessazioni dei contratti) siano state 2093 nel 2019 e -395 nel 2020. La somma, quella che negli uffici veneziani viene chiamata effetto covid, rivela che le posizioni bruciate nei primi 6 mesi dell'anno sfiorano i 2500 posti di lavoro tra mancate opportunità e contratti non rinnovati. Insomma, Come dicevamo la perdita di posti di lavoro è in larga parte imputabile ad un mercato che si basa sul precariato, essendo bloccati i licenziamenti, il crollo è riconducibile per larga parte ai mancati rinnovi dei contratti in scadenza.

LE PROSPETTIVE

A far suonare il campanello d'allarme, più forte che in altre province, è la condizione di esclusività in cui si trova Belluno: è l'unica provincia del Veneto ad avere registrato un decremento nei primi sei mesi dell'anno. Il periodo più nero è stato chiaramente quello del confinamento (lockdown), compreso tra il 23 febbraio e il 3 maggio, durante quei due mesi sono andati in fumo 4.539 posti di lavoro. A fronte di 5.752 cessazioni e sole 1.213 assunzioni

I TIMORI

Chi immagina una ripresa immediata è bene che prenda per mano le previsioni istat. Le stime dicono prevedono per il secondo semestre dell'anno una caduta di entità eccezionale per il Pil nazionale (-12,8%), per il Veneto il calo viaggia sul 10,6% del Pil regionale, insomma una diminuzione superiore alla media nazionale in virtù del peso del settore turistico sull'economia regionale. Proseguendo il ragionamento in questo senso è facile ipotizzare che Belluno nei prossimi mesi sarà chiamata a pagare dazio ancora ad un turismo che nella stagione estiva e primaverile, almeno limitandosi ai numeri degli occupati, non è mai decollata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

