LAVORO BELLUNO I problemi e le opportunità legate alla filiera del legno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVOROBELLUNO I problemi e le opportunità legate alla filiera del legno sono stati al centro di un recente incontro avvenuto tra il sottosegretario Giuseppe L'Abbate e la presidente Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella, unitamente al direttore Michele Basso.Un tema sul quale ha preso posizione anche il ministro bellunese pentastellato, Federico D'Incà, affermando come dalla tempesta Vaia, che ha abbattuto migliaia di alberi, possa arrivare una spinta fondamentale per il settore, ma per farlo serve creare una filiera.«La costituzione...