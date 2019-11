Lavori socialmente utili dieci posti in municipio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCUPAZIONEBELLUNO Comunità e lavoro Lpu 2019: Palazzo Rosso è pronto ad assumere dieci persone. Solo per sei mesi, certo, e solo se disoccupati da oltre 12 mesi. È aperto il bando per la selezione del gruppo di persone che potranno prender parte al progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo e finalizzato a ridurre la marginalità sociale dando una mano concreta a chi trova difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro. Verranno proposti lavori socialmente utili, dal servizio in biblioteca alla cura del verde e prima dell'avvio vero...