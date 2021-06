Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVORI PUBBLICIBELLUNO Presto partiranno i lavori per il miglioramento sismico alla scuola elementare Valeriano di Castion. Costeranno 815 mila euro, a tanto ammonta il contributo del Ministero dell'Istruzione. Si è concluso in questi giorni, dopo un incontro con i vertici dell'Istituto Comprensivo 3 e con gli esponenti del consiglio d'istituto, lo studio per la ricollocazione delle sei classi della scuola Valeriano di Castion, struttura che...