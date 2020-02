VIABILITÀ

BELLUNO Autostrade per l'Italia ha comunicato che per consentire l'esecuzione dei lavori di ispezioni galleria, si rende necessario chiudere al traffico le seguenti rampe di svincolo dalle ore 21 del 19 febbraio alle ore 6 del 20 febbraio. Sono stati dati anche i percorsi alternativi.

LE CHIUSURE

Autostrade per l'Italia parla di Chiusura A, relativamente alla rampa di svincolo in uscita da Ponte nelle Alpi per Cadola e di Chiusura B, per la rampa di svincolo in entrata da Cadola per Venezia. Ecco di seguito i percorsi alternativi. Chiusura A: Il traffico proveniente da SS51 (Ponte nelle Alpi) e diretto a Cadola (Belluno), dovrà proseguire sulla stessa SS 51 di Alemagna, in direzione Sud fino alla predetta località. Chiusura B: Il traffico in entrata allo Sv. Lib. Cadola (Belluno) e diretto a Venezia dovrà proseguire sulla SS51 Alemagna in direzione Sud, per poi entrare in autostrada presso la Stazione A27 Fadalto-Lago Santa Croce.

I DISAGI

La notte di chiusura è solo l'ultimo disagio che si trovano ad affrontare i pendolari dell'autostrada A27, spesso alle prese con un'unica corsia di marcia a causa di lavori, o gallerie chiuse, con conseguente viabilità modificata. Dalla scorsa estate nella parte trevigiana dell'autostrada ci furono proteste per la chiusura della galeria Monte Baldo. A marzo 2019 un maxi-ingorgo bloccò una mattina i pendolari diretti a Belluno, a causa di un mezzo rimasto in avaria proprio in galleria Monte Baldo, che era già allora a doppio senso di marcia per lavori.

