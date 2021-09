Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DIFESA DEL SUOLOBELLUNO Procedono a pieno ritmo i lavori sul Piave e sull'Ardo in città. Ieri l'assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin, era a Belluno per il sopralluogo sugli interventi di preziosa manutenzione.IL SOPRALLUOGO«Oggi sono passato a visitare i lavori che abbiamo in atto sul Piave tramite il Genio Civile e le manutenzioni sull'Ardo a cura dei Servizi Forestali regionali - spiegava -. Sul Piave, nel...