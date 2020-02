VOLTO NUOVO

BELLUNO C'è Alberto Chiesura, d'ora in avanti, a proteggere i giovani lavoratori a partita iva. Nidil Cgil di Belluno, il sindacato a tutela dei lavoratori atipici, dei somministrati ovvero i lavoratori delle agenzie interinali, dei collaboratori e dei titolari di partita iva, ha infatti rinnovato le cariche con l'elezione del nuovo segretario. Cgil completa così i suoi organismi interni, delegando a Chiesura, 39 anni ancora oggi responsabile dell'ufficio vertenze della Camera del Lavoro, il delicato compito di costruire un'azione di tutela, sia individuale che collettiva, per il mondo dei giovani lavoratori. «Come ben sappiamo riflette il segretario generale Cgil Mauro De Carli - le giovani generazioni vivono con grande disagio le dinamiche del mondo del lavoro attuale. Periodi prolungati di precarietà, senza certezze di assunzione definitiva, salari che non si collegano agli studi effettuati, mancate valorizzazioni delle proprie competenze, rendono sempre più soli tanti lavoratrici e lavoratori. Compito del sindacato, di Nidil Cgil, secondo le linee del programma spiegato da Alberto Chiesura nel corso dell'assemblea, sarà quello di ascoltare profondamente questo disagio, di portare in tanti luoghi di lavoro una proposta di sostegno, che dovrebbe essere sia individuale, per il tramite delle prestazioni degli enti bilaterali Ebitemp e Formatemp per i soli lavoratori somministrati, che di natura collettiva, inserendosi nelle fasi di contrattazione per i contratti aziendali nelle maggiori aziende della provincia di Belluno». Analogamente la sigla sta mostrando grande interesse per tutte le altre tipologie di lavoratori atipici, da quelli in collaborazione a quelli in Partita iva. Nei prossimi giorni verranno dedicati a loro particolari progetti che partono dall'assistenza, per esempio la tenuta conto nelle partita iva, e arrivano alla verifica della giusta retribuzione e al sostegno al recupero degli importi non riscossi. «La Camera del Lavoro Cgil di Belluno, sa che oggi gran parte del mondo del lavoro sta velocemente cambiando e che devono essere modificati anche i meccanismi di rappresentanza per meglio tutelare le nuove aspettative delle lavoratrici e lavoratori conclude De Carli. Con l'elezione di Alberto Chiesura si intende andare in questa direzione, a lui i complimenti per il voto e i migliori auguri di buon lavoro».

