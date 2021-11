Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOVRAMONTEÈ stata una odissea lunga 7 anni, ma alla fine il Comune ha venduto la casa, lascito di Guido D'Incau, un dipendente del Municipio di Sovramonte che lascò l'immobile all'ente per cui lavorò un'intera vita. Il ricavato è finito nella casse del bilancio 2021 e, come per volontà dello scomparso Guido, dovrà essere finalizzato all'acquisto degli arredi del Centro Servizi di Sorriva.Guido D'Incau è deceduto a Sovramonte il 10...