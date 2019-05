«Lasciati soli e il bimbo morì: indagate»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTABELLUNO «Il nostro bambino è morto per un errore medico: l'esigenza doveva essere gestita in maniera diversa, indagate ancora». Non si arrendono i genitori del piccolo deceduto all'ospedale San Martino di Belluno alle 3.31 del 18 luglio 2017. Dopo quella morte tre sanitari, due medici e un'ostetrica, finirono nel registro degli indagati per omicidio colposo. Dopo la consulenza autoptica del medico legale Antonello Cirnelli, la procura concluse con a richiesta di archiviazione del caso non ravvisando colpe. Ieri mattina, in...