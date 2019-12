Lapide in Valmorel a ricordo delle missioni militari alleate

ANPI

BELLUNO In ricordo del ruolo delle Missioni militari alleate americane che hanno operato in provincia di Belluno, il 26 dicembre cerimonie e incontri. A organizzarli è il Comitato provinciale di Belluno dell'Anpi, su richiesta rivolta a suo tempo da Chuck De Caro, professore dell'Università di Intelligence degli Stati Uniti. In particolare, verrà ricordata la Missione Tacoma paracadutata a malga Montegal di Valmorel il 26 dicembre 1944. Proprio qui è stata installata nei giorni scorsi una lapide bilingue in Italiano ed inglese che verrà scoperta il 26 e, nel pomeriggio dello stesso giorno, nella sala Vejò del paesino è previsto un incontro aperto al pubblico che avrà come relatori Il vicepresidente dell'Anpi provinciale Giovanni Perenzin, lo scrittore e giornalista Toni Sirena e lo stesso Chuck De caro. Parteciperà anche una delegazione americana formata da Jack Chappel figlio del comandante della Missione Tacoma capitano Howard Chappel e Charles PinK presidente nazionale USA del'OSS - Office of Strategic services. Nel tardo pomeriggio, tempo permettendo, saranno accesi dei simbolici falò di segnalazione nel capo di lancio allora attiguo alla malga. (atr)

