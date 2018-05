Lancette ferme da anni: la torre della prefettura non vede l'ora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROPOSITOBELLUNO Tutto in pietra, con il quadrante ornato di segni zodiacali in campo azzurrino. E' l'orologio di Palazzo dei Rettori che guarda piazza Duomo dall'alto della cinquecentesca torretta. Ora nessuno alza più gli occhi per vedere che ora segna: le lancette sono ferme, da quasi mezzo secolo. «Mi risulta che dagli anni Settanta non vada più, ma ora voglio che torni funzionante, e in tal senso garantisco tutto il mio impegno. Perchè è un orologio pubblico, appartiene alla nostra comunità». Parole di prefetto. Francesco...