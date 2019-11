CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAMONQuesta settimana inizieranno i lavori di sistemazione della strada di via Valina, dalle vicinanze del depuratore che serve il centro di Lamon al tratto di asfalto che dalla chiesetta di Pian del Vescovo sale a Ciess. Si tratta di mettere mano alle conseguenze di Vaia che ha rovinato il tratto di strada in questione e posto da tempo sotto la lente dell'amministrazione comunale, come precisato dal sindaco Ornella Noventa. È uno dei cinque interventi di opere pubbliche programmati nel territorio comunale in seguito alle devastazioni della...